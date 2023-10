Macron: ‘Francia di nuovo colpita dal terrorismo islamico’

Francia, urla Allah Akbar e accoltella insegnante in liceo.

Un morto e due feriti gravi in seguito a un attacco all’arma bianca avvenuto in un liceo di Arras in Francia. Un aggressore armato di coltello ha fatto irruzione nell’istituto e al grido di “Allah Akbar”, ha accoltellato un insegnante, secondo la ricostruzione dei media locali. Diverse altre vittime sono rimaste ferite.

Il commento di Macron

“La Francia è ancora una volta colpita dalla barbarie del terrorismo islamico”: queste le prime parole del presidente francese, Emmanuel Macron, all’uscita dal liceo Gambetta di Arras, dove ha reso omaggio alla salma del professore ucciso da un giovane ceceno che ha inneggiato ad Allah Akbar. Si è trattato “di un assassinio selvaggio e vile”, ha sottolineato Macron, ricordando la decapitazione di un altro professore, Samuel Paty, 3 anni fa nella banlieue di Parigi. (ANSA)