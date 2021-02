Disabili, in Ue tre su dieci a rischio povertà

BRUXELLES – Quasi tre persone con disabilità su dieci (28,4%) in Ue sono a rischio di povertà o esclusione sociale, il 10% in più rispetto a coloro che non hanno limitazioni. In Italia il valore sale al 29,5% (contro il 24,1% delle persone senza disabilità). E’ quanto emerge da una pubblicazione di Eurostat con dati riferiti al 2019.

Le persone con disabilità sono esposte a un maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale rispetto a quelle che non ne hanno in tutta l’Unione, nonostante alcune differenze tra gli Stati membri, sottolinea l’ufficio di statistica europeo. La tendenza è forte in particolare nell’Europa orientale e nei Paesi Baltici: in Bulgaria l’esposizione al rischio di povertà o esclusione sociale per le persone disabili tocca il 50,7%, seguono Lettonia (42,1%), Estonia (40,0%) e Lituania (39,9%). I valori più bassi si osservano invece in Slovacchia (19,2%), Danimarca (20,3%), e Austria (22,2%). ANSA EUROPA

