Hamas: ‘preparavamo l’attacco da due anni’

12 OTT – Due anni di preparazione per l’attacco di Hamas a Israele con modalità top secret e con la data di inizio dell’operazione a conoscenza di pochissimi tra i vertici del gruppo islamico. Lo rivela a Russia Today tv un dirigente di Hamas, Ali Baraka, secondo il quale anche i Paesi ‘alleati’ sono stati informati solo dopo l’inizio delle azioni militari. In un’intervista diffusa dall’emittente l’8 ottobre, Baraka rivela che “si poteva contare sulle dita di una mano” il numero di dirigenti che sapeva con precisione il momento di inizio dell’attacco e che era assai ristretto anche il numero di coloro che sapevano dell’operazione. (ANSA)

“Un funzionario dell’intelligence egiziana afferma che Israele ha ignorato i ripetuti avvertimenti di “qualcosa di grosso” che poteva accadere

“Il Ministro dell’Intelligence egiziano, generale Abbas Kamel, chiamò personalmente Netanyahu solo 10 giorni prima del massiccio attacco che gli abitanti di Gaza avrebbero probabilmente compiuto “qualcosa di insolito, un’operazione terribile”, secondo il sito di notizie Ynet.

Funzionari egiziani anonimi hanno detto di essere rimasti scioccati dall’indifferenza di Netanyahu alla notizia e hanno detto che il premier aveva detto al ministro che l’esercito era “sommerso” nei problemi in Cisgiordania.”

