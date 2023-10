Infortunio sul lavoro: muore operaio di 63 anni a Tivoli

Era impegnato, su un cestello ad alta quota, nella sostituzione del sistema di illuminazione di un edificio della ex Pirelli in cui stava lavorando. Poi l’impatto contro una parete. Sarebbe morto così – schiacciato dalla piattaforma mobile su cui si trovava – Maurizio Tani, 63 anni. L’incidente nel pomeriggio, poco prima delle sedici, sulla nazionale Tiburtina a villa Adriana, Tivoli.

Da accertare la dinamica e le cause alla base della tragedia costata la vita all’uomo che – a quanto si ricostruisce – era residente sempre nella zona.

La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo. Indagano i carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco che hanno dovuto recuperare il corpo senza vita dell’operaio. Tani è la 37esima vittima sul lavoro nel Lazio, la 560 esima in Italia.

La tragedia a poche ore dalle celebrazioni della Giornata nazionale per le vittime sul lavoro. “In attesa che siano chiarite le dinamiche che hanno portato il lavoratore, dipendente di una ditta in appalto, a perdere la vita, ci stringiamo al dolore dei suoi cari.” – così in una nota la Cgil Roma e Lazio. “La nostra Regione è tra le prime per numero di infortuni sul lavoro, per questo chiediamo un serio impegno sulla sicurezza” aggiungono. www.rainews.it