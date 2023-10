UE era pronta a dare 691 milioni di euro ai palestinesi

Ue: sospensione immediata dei pagamenti ai palestinesi. L’Ue ha deciso la “sospensione immediata” dei pagamenti destinati alla popolazione palestinese in attesa del riesame dei programmi di assistenza già messi in campo per un totale di 691 milioni di euro. Lo ha annunciato il commissario Ue all’Allargamento Oliver Varhelyi. “La portata del terrore e della brutalità contro Israele e il suo popolo è un punto di svolta. Le cose non possono andare come andavano di solito”, ha sottolineato.

We stand with 🇮🇱 pic.twitter.com/mDWk8K8QJC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 8, 2023

Netanyahu: “La risposta ad Hamas cambierà il Medio Oriente”

La risposta di Israele all’attacco di Hamas da Gaza “cambierà il Medio Oriente”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu incontrando i sindaci delle cittadine israeliane a ridosso della Striscia. “Lo Stato – ha aggiunto – non lascerà nulla di intentato per aiutarvi”. tgcom24.mediaset.it