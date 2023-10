Secondo il Washington Post, gli Usa si aspettano che Israele lanci un’ampia operazione via terra contro Gaza nelle prossime 24-48 ore. “Dobbiamo entrare a Gaza”, avrebbe detto Netanyahu a Joe Biden – secondo quanto riporta Axios citando fonti israeliane e americane – nel corso di un colloquio telefonico. Il premier israeliano avverte: “La nostra risposta ad Hamas cambierà il Medio Oriente”. Le forze armate di Tel Aviv intanto hanno reso noto di avere colpito durante la notte oltre 500 obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza con raid aerei e fuoco d’artiglieria.

Netanyahu a Biden: “Dobbiamo entrare a Gaza”

“Dobbiamo entrare a Gaza”. Lo ha detto – secondo quanto riporta Axios citando fonti israeliane e americane – il premier Benyamin Netanyahu a Joe Biden nel corso del colloquio telefonico di domenica. “Dobbiamo andare dentro. Non possiamo trattare ora”, avrebbe detto Netanyahu a Biden che gli chiedeva degli ostaggi. Il presidente americano non avrebbe cercato di convincerlo a non procedere e gli avrebbe chiesto del possibile secondo fronte al confine fra Israele e Libano. Netanyahu gli ha risposto che il fronte libanese è motivo di preoccupazione e Israele si sta preparando, ma non c’è altra scelta che rispondere con forza a Gaza. tgcom24.mediaset.it