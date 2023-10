Tajani: “ci sono 1000 italiani nell’esercito israeliano”

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a In Mezz’ora su Rai3, ha detto che “In Israele ci sono 18mila italiani, 1.000 sono nell’esercito israeliano, stanno facendo il servizio di leva – ha poi spiegato – Per adesso non abbiamo notizie di italiani vittime degli attacchi, continuiamo a monitorare la situazione con attenzione”.

“La nostra ambasciata a Tel Aviv sta seguendo tutti i nostri cittadini che si trovano in Israele, compresi i voli in partenza. Ci sono due compagnie che volano verso l’Italia al momento, alcuni nostri connazionali sono già partiti, altri sono ancora lì”, ha concluso Tajani. adnkronos