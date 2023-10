Cgil oggi in piazza “per difendere la democrazia”

Parte la mobilitazione d’autunno. Sotto lo slogan “La via maestra, insieme per la Costituzione”, la Cgil torna in piazza, questa volta a Roma insieme ad un’ampia rete di associazioni, oltre cento nell’elenco, laiche e cattoliche. Al loro fianco molte forze politiche dell’opposizione, a partire dal Pd con la segretaria Elly Schlein e dal M5s che parteciperà con una delegazione (ma non ci sarà il presidente Giuseppe Conte, impegnato a Foggia per una serie di iniziative). Presenti anche il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. Mancheranno Azione, Iv e Più Europa.

“E’ il momento di prendere la parola, di difendere la democrazia e di ribellarci per cambiare il nostro Paese, per dare un futuro ai giovani”, dice il segretario generale Maurizio Landini, nell’appello alla vigilia della manifestazione. E’ una prima prova di piazza di un autunno che vede avvicinarsi anche uno sciopero generale del sindacato contro le politiche del governo Meloni. Mentre anche il Pd si prepara alla manifestazione di sabato 11 novembre sempre a Roma – “per chi vuole costruire un’alternativa alla destra”, come detto da Schlein -, alla quale è pronto ad essere presente anche il presidente del M5s Giuseppe Conte, così come Verdi e Sinistra italiana, ma non il leader di Azione Carlo Calenda, convinto al contrario che “non si può andare continuamente in piazza, non aiuta la serietà della politica”. rainews.it