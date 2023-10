Tunisino ruba scuolabus per andare a mangiare un kebab

Imperia – Ha rubato uno scuolabus in Largo Nanollo Piana, nel centro di Oneglia, a Imperia, per andarsi a mangiare un kebab e a fare alcune commissioni. E’ accaduto il 3 ottobre, protagonista un 23enne tunisino, denunciato dai Carabinieri. Secondo quanto ricostruito, il 23enne, in attesa dell’autobus in Largo Nanollo Piana, avrebbe rubato uno scuolabus, salendo a bordo appena sceso l’autista, per noi dirigersi verso Castelvecchio, posteggiare e mangiarsi un kebab.

Successivamente il 23enne avrebbe raggiunto, sempre a bordo dello scuolabus rubato, via Cascione dove, dopo aver parcheggiato, avrebbe fatto alcune commissioni. Successivamente sarebbe tornato in LargoNanollo Piana, avrebbe parcheggiato lo scuolabus e avrebbe atteso l’autobus per fare rientro a casa.

A seguito della denuncia della Riviera Trasporti, i Carabinieri sono riusciti, anche grazie all’ausilio del fotogramma di una telecamera, a rintracciare il 23enne e a denunciarlo a piede libero.

