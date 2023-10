Crisi migranti, amministrazione Biden: ‘necessità immediata di muro al confine’

“L’amministrazione Biden afferma che esiste una “necessità immediata” di varare le normative e costruire un muro al confine mentre la crisi dei migranti va fuori controllo.

Notevole. 4 anni fa questo era “razzista”. Adesso lo sostengono.

“Esiste attualmente una necessità acuta e immediata di costruire barriere fisiche e strade in prossimità del confine degli Stati Uniti al fine di impedire ingressi illegali negli Stati Uniti nelle aree di progetto ai sensi delle sezioni 102 (a) e 102 (b) ) della [legge sulla riforma dell’immigrazione illegale e sulla responsabilità degli immigrati del 1996],” ha dichiarato Mayorkas in un annuncio.

Cavolo, forse non avrebbero dovuto vendere tutte le parti del muro di confine.”

Lo scrive su X Collin Rugg pubblicando un video.

BREAKING: The Biden administration says there is an “immediate need” to wave regulations and build a border wall as the migrant crisis spirals out of control.

Remarkable. 4 years ago this was “racist.” Now they’re advocating for it.

"There is presently an acute and immediate… pic.twitter.com/OREJNUkWcl

— Collin Rugg (@CollinRugg) October 5, 2023