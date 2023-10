Borseggi a Milano, arrestati due nordafricani

Puntavano le vittime tenendole d’occhio nelle strade del centro, poi colpivano rubando le borsette. Arrestati due giovani irregolari con precedenti, un 21enne marocchino e un 25enne algerino. Il duo è stato fermato dagli agenti di polizia dopo un colpo in via Dante. L’accusa è di furto aggravato in concorso.

Erano le 19.30 di martedì quando alcuni agenti hanno notato due uomini in via Dante all’angolo con via Meravigli, che controllavano con attenzione i passanti, seduti con fare annoiato sui new jersey che suddividono la strada. Prima possibile vittima una coppia con un passeggino: i malviventi li hanno seguiti, ma all’altezza di via Giulini si sono allontanati.

Poi il colpo decisivo: una turista ceca di 46 anni seduta fuori da un locale. E qui la strategia: il 25enne ha preso la borsa, l’ha passata al compagno e si sono dileguati. Gli agenti, intervenuti subito, hanno trovato i due borseggiatori dietro un’impalcatura in via Camperio, intenti a recuperare il bottino della refurtiva: 110 euro.

I due sono stati arrestati e la borsa è stata resa alla proprietaria, che nel frattempo aveva già allertato le forze dell’ordine. Dagli accertamenti è emerso che per il 21enne marocchino era stato emesso un provvedimento di espulsione da parte del questore di Biella. www.milanotoday.it