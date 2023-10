Roma, aggressione a colpi di machete: due feriti gravi

Armato di machete si è scagliato contro due uomini che si trovavano davanti un kebabbaro. Colpiti ripetutamente è poi scappato lasciando in terra le due persone gravemente ferite. L’aggressione choc ieri sera sulla via Casilina, zona Torpignattara. Dei veri e propri momenti di terrore che hanno perso corpo davanti alle tante persone che nel tardo pomeriggio di oggi affollavano la strada consolare.

Sono le 19:30 quando al 112 arrivano decine di richieste d’intervento. Sul posto diverse volanti della polizia. In condizioni gravi i due feriti, entrambi cittadini stranieri, sono stati trasportati d’urgenza dalle ambulanze del 118 in codice rosso in ospedale. Uno al policlinico Umberto I, grave ma da quanto si apprende non in pericolo di vita. Critiche le condizioni dell’uomo portato all’ospedale San Giovanni, sottoposto ad un intervento chirurgico lotta fra la vita e la morte a causa delle ferite riportate nel corso dell’aggressione.

In fuga l’uomo armato di machete. Le volanti e gli agenti dei commissariati Sant’Ippolito e San Lorenzo hanno cominciato da subito una caccia all’uomo, nel momento in cui scriviamo ancora senza esito. Sulla via Casilina anche gli investigatori della squadra mobile e la polizia scientifica. www.romatoday.it