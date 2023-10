Una vita per l’arte, Massa piange Mosti: malore improvviso per lo scultore

Massa, 3 ottobre 2023 – La città piange Alessandro Mosti, maestro scultore molto noto nel mondo dell’arte, autore di numerose opere. Alessandro Mosti, conosciuto anche come “Indian“, aveva 53 anni ed è morto a seguito di un malore improvviso, dopo una battuta di caccia in Emilia con amici. Mentre viaggiava in autostrada verso casa, ha accusato un malore e a nulla è valso l’intervento tempestivo dell’amico che si trovava con lui. E nemmeno l’immediato intervento dei soccorsi ha strappato lo scultore Mosti a quella morte improvvisa.

A Massa aveva un atelier, “Mosti Art Sculptures“, in via Tinelli, dove realizzava le sue opere: “Fantasticare con la mente e con il cuore, poi modellare con le mani i propri sogni ed emozioni”, era il suo motto e veramente riusciva a liberare dai blocchi di marmo fantastiche figure, statue famose in tutto il mondo. Mosti era orgoglioso del suo lavoro e raccontava di come già a 14 anni lavorasse allo studio Gualtieri di Carrara. In seguito ha iniziato a operare nel prestigioso studio di scultura “Nicoli & Lyndam“ di Carrara fino a diventare capo laboratorio.

Nel 2011 apre in via Tinelli la “Mosti Art Sculptures Srl“ e nello studio sono presenti anche il fratello Daniele e uno dei figli, oltre che scultori e collaboratori. Durante il suo percorso Mosti ha avuto modo di eseguire lavori di Messina, Vangi, Bourgeois, Bodini, Cárdenas, Pistoletto, Roca-Rey e Poncet e nel suo atelier sono passati importanti scultori tra cui Sylvestre Gauvrit.[…] www.lanazione.it/massa-carrara