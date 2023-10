Migranti, nave Open Arms verso Carrara: 176 a bordo

Un nuovo sbarco. La nave Open Arms della omonima ong spagnola porterà i 176 migranti prelevati nei giorni scorsi nel nuovo porto assegnato di Marina di Carrara invece che a Genova, come era stato stabilito dalle autorità italiane in un primo momento. A bordo ci sarebbero 90 persone che si sono dichiarate ”minorenni” e questo complicherà notevolmente l’iter dell’accoglienza.

Se le condizioni meteo lo consentiranno l’arrivo è previsto per la serata di mercoledì 4 ottobre. Lo ha reso noto la stessa ong con una comunicazione sui social.

Italy under attack. The Spanish NGO Open Arms loads 200 male illegal immigrants and heads towards Genoa to unload them. Why don't you go and unload them in Spain? Who subsidizes Open Arms? This European suicide must be stopped now! pic.twitter.com/2B2D1Z9cOc

— RadioGenoa (@RadioGenoa) October 2, 2023