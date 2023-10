Migranti, anche Austria e Repubblica Ceca: controlli alle frontiere

BOLZANO, 03 OTT – Anche l’Austria e la Repubblica ceca seguono l’esempio di Varsavia e introducono controlli lungo la frontiera con la Slovacchia per limitare l’arrivo di migranti irregolari. I controlli al confine austriaco inizieranno a mezzanotte e avranno, per il momento, una durata di dieci giorni, ha annunciato il ministro degli Interni di Vienna Gerhard Karner.

La Polonia ha deciso di ripristinare temporaneamente il controllo al confine con la Slovacchia. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Mariusz Kamiński, sottolineando che rispetto all’anno scorso l’immigrazione clandestina e il numero dei migranti individuati in Slovacchia sono aumentati di quasi il mille per cento. “In sole due settimane abbiamo individuato e arrestato 551 migranti illegali”, ha detto Kaminski, citato dall’agenzia Pap. I controlli saranno introdotti a mezzanotte e dureranno per 10 giorni, ma è molto probabile che verranno prolungati, ha spiegato. (ANSA)