In Ucraina scarseggia il carburante dopo oltre due mesi di guerra. Queste immagini arrivano da Kiev dove si sono formate lunghe code per fare benzina.Il presidente Zelensky ha assicurato che la carenza di carburante verrà risolta in un paio di settimane e ha affermato che i russi hanno deliberatamente distrutto le infrastrutture di produzione, approvvigionamento e stoccaggio di carburante, oltre a bloccare i porti. askanews

