Malore improvviso, Federica muore a 49 anni

CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Muore a 49 anni mentre era in vacanza con il marito in Sicilia. Federica Menabue, madre di una bambina di 11 anni, è morta improvvisamente, uccisa da un malore, sabato scorso mentre era in vacaza con il marito e la figlia vicino a Siracusa.

Federica, che viveva a Cavriago con il marito e la figlia, era stata insegnante in diverse scuole reggiane, mentre il marito, Federico Serri, 50 anni, da un anno è presidente dell’ordine degli ingegneri di Reggio.

Federica Menabue era laureata in lettere moderne all’università di Parma e, per un certo periodo, aveva insegnato nelle scuole superiori reggiane e nell’istituto San Vincenzo de’ Paoli. Ancora non si sa la data dei funerali perché si attende di capire se la magistratura vorrà effettuare un’autopsia sul corpo della donna.

