Roma, sudamericano armato di coccio di bottiglia aggredisce guardia giurata

Roma – Momenti di paura nella zona dell’ingresso della stazione Anagnina dove un uomo, visibilmente ubriaco, armato di coccio di bottiglia ha aggredito e ferito una guardia giurata. L’addetto Italpol che tentava di fermarlo ha subito una grave lacerazione della mano sinistra. Portato in ospedale se la caverà con venti punti di sutura. L’aggressore, un sudamericano di 18 anni, è stato bloccato a terra dai colleghi della guardia giurata e preso in carico dai carabinieri. Il tutto davanti agli utenti della metropolitana.

È quanto successo lo scorso venerdì, intorno alle 21, in uno dei principali hub della linea A di Roma. Stando a quanto appreso, il ragazzo si era presentato in stazione già ubriaco. Gli addetti alla sicurezza, notando le sue evidenti condizioni, lo hanno invitato a non entrare ad Anagnina.

2️⃣ Roma, metro Anagnina, un 18enne sudamericano ha aggredito gli addetti alla sicurezza con un coccio di bottiglia causando una grave lacerazione della mano sinistra a un addetto: fermato a terra, una donna si preoccupa del sudamericano #2ottobre pic.twitter.com/1N20HTowt5 — Francesca Totolo (@fratotolo2) October 2, 2023

Il giovane, che in un primo momento sembrava aver appreso quel divieto, poco dopo ha preso una bottiglia di birra, l’ha rotta e si è scagliato contro una guardia giurata. Da lì è iniziata una colluttazione violenta davanti a diversi testimoni e qualcuno ha anche ripreso la scena con lo smartphone. A quel punto altri colleghi dell’addetto alla sicurezza sono intervenuti, bloccando il diciottenne fino all’arrivo dei carabinieri che lo hanno poi preso in consegna. Sul posto anche il personale del 118. La guardia giurata ferita è stata portata in ospedale. Non è grave, anche se la ferita alla mano era piuttosto profonda. www.romatoday.it