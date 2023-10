Nobel per la medicina 2023 a Karikò e Weissman, per i “vaccini” anti-Covid a mRna

Il Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato all’ungherese Katalin Karikó e allo statunitense Drew Weissman per avere gettato le basi per i vaccini a mRna messaggero, di Pfizer-BioNTech e Moderna, che hanno reso possibili i vaccini anti Covid-19.

L’annuncio dall’Assemblea dei Nobel, presso il Karolinska Institute di Stoccolma. Il premio è stato assegnato ai due ricercatori “per le loro scoperte sulle modifiche delle basi nucleosidiche, che hanno permesso lo sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid-19 basati su mRNA”, ha dichiarato la giuria di Stoccolma.

La scoperta, rileva la Fondazione Nobel, ha modificato radicalmente la comprensione di come la molecola di mRna messaggero interagisce con il sistema immunitario. Grazie a questo grande passo in avanti, i due vincitori hanno contribuito a sviluppare “con una rapidità senza precedenti, un vaccino diretto contro una delle più grandi minacce alla salute umana dei tempi moderni”. rainews.it