Contrariamente alle previsioni iniziali, i socialdemocratici di sinistra dell’ex premier filorusso Robert Fico hanno vinto le elezioni parlamentari in Slovacchia. Le elezioni anticipate in Slovacchia sono state vinte dal partito Smer-Sd dell’ex premier Robert Fico. Allo spoglio di quasi il 100% ha ricevuto il 23% dei voti, ha reso noto la tv slovacca Ta3. L’affluenza alle urne è stata quasi del 67,4%, la più alta dal 2002.

La formazione Slovacchia progressista è arrivata seconda con il 18% e non ha confermato gli exit poll, che la davano come vincitrice. Peter Pellegrini, la cui Voice-Sd è arrivata terza con il 15% si è già congratulato con Fico e si è offerto come partner per i colloqui di coalizione. “Sarà logico che Fico sia il primo a rivolgersi al nostro partito per negoziare un governo”, ha detto Pellegrini ai giornalisti. In Parlamento entrano 7 partiti, compreso il Partito nazionale slovacco (Sns).

L’ex premier ha attaccato Ue e Nato e si è opposto a qualsiasi ulteriore aiuto militare a Kiev. ANSA