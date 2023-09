Ponte sullo Stretto, Bonaccini: “Non si farà”

AGRIGENTO – “Non si può essere ideologicamente contro il Ponte. Io, intanto, sono convinto che non se ne farà nulla perché non hanno i soldi nemmeno per fare un vero taglio del cuneo fiscale e per la sanità pubblica e perché sono divisi fra loro”.

Così, a margine della festa dell’Unità di Agrigento, il presidente del Pd e governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che aggiunge: “Il problema è il grado delle infrastrutture. Bisognerebbe pensare prima di tutto ai collegamenti stradali, autostradali e ferroviari che consentano ai siciliani di non impiegare ore per percorrere distanze che in altre parti d’Italia si fanno in mezz’ora”.

“Il consenso verso la destra sta calando. Sta finendo la luna di miele, quell’atteggiamento quasi fideistico del Paese per ogni misura che il governo annunciava e prendeva. Tutto questo sta finendo perché dopo le promesse sull’immigrazione e sulle accise della benzina, ora gli italiani vedono raddoppiati gli sbarchi mentre sulla benzina il governo non è stato in grado neanche di lasciare i benefici dell’Esecutivo Draghi”. (ITALPRESS)