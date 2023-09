Malore sul divano, Freddy trovato morto dalla moglie

FIUME VENETO. È mancato a 61 anni, a causa di un improvviso malore, Freddy Gregoris, volto noto a Fiume Veneto e nell’intera regione Friuli Venezia Giulia. Lascia la moglie Letizia, i tre figli e il fratello Igor. La moglie l’ha trovato senza vita sulla poltrona di casa mentre guardava la televisione. Freddy Gregoris era una persona solare e simpatica, sempre pronta ad aiutare gli altri. Era un uomo dalle mille passioni, che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla famiglia, alla politica, allo sport e al sociale. Nato a Caracas, in Venezuela, nel 1962, si è trasferito da bambino in Italia, a Fiume Veneto, dove ha vissuto per tutta la sua vita. Qui ha fondato con il padre un negozio di ferramenta, cartoleria e articoli da regalo. Lavorava dal 1995 come broker assicurativo alla Rp Company.

Dal 2009 al 2013 è stato consigliere comunale di Fiume Veneto per il centrodestra. Ha inoltre ricoperto la carica di presidente dell’Avis locale. Era un grande appassionato di calcio, sia come giocatore che come dirigente. Ha allenato le giovanili del Fiume Bannia, la principale squadra di calcio del paese. Amava anche la corsa, che praticava abitualmente.

La sua morte, avvenuta all’improvviso all’età di 61 anni, ha lasciato un vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Freddy ha contribuito alla nascita di Telepordenone, una storica televisione locale, ha promosso lo sport giovanile, allenando le giovanili del Fiume Bannia, ha sostenuto la donazione del sangue, ricoprendo la carica di presidente dell’Avis locale e si è impegnato in politica, ricoprendo la carica di consigliere comunale.

