Strappa la collana a un ragazzo in metrò, tunisino rimane intrappolato

Hanno rapinato un ragazzo in metropolitana, ma uno di loro è rimasto letteralmente intrappolato nella porta del vagone ed è stato quindi catturato dalla polizia, intervenuta sul posto. È successo alle nove di martedì sera.

Tutto è iniziato quando, a bordo di un treno del metrò, due giovanissimi, tra cui un tunisino di 22 anni, hanno affrontato due ragazzi strappando la collanina a uno di questi, un italiano di 30 anni, per poi cercare la via di fuga in occasione di una fermata. Uno dei due è scappato dal vagone, mentre l’altro (il 22enne) è rimasto bloccato dentro, perché non ha fatto in tempo a uscire prima che le porte si chiudessero.

Intanto, avvertita, una volante del commissariato Greco-Turro è sopraggiunta alla fermata successiva (Loreto) e ha ‘aspettato’ il 22enne, arrestandolo.

