Milano, crolla controsoffitto di una scuola elementare

È crollato il controsoffitto di una scuola elementare e a scoprirlo sono stati proprio i bambini che nella mattina di lunedì sono rientrati dopo il fine settimana. Gli alunni della scuola Martin Luther King di piazza Santa Maria Nascente sono tornati a casa perché la struttura risulta inagibile.

Le forti piogge degli ultimi giorni hanno colpito anche la scuola elementare di piazza Santa Maria Nascente, in zona Qt8. A crollare è stata una parte del sottotetto che non ha retto al peso dell’acqua rendendo la struttura poco sicura. A intervenire i vigili del fuoco che hanno dichiarato la scuola inagibile anche a causa di un esteso allagamento.

Molti bambini erano già entrati quando ci si è resi conto del danno e della pericolosità. Gli allievi sono stati allontanati e i genitori contattati perché li venissero a riprendere. “È incredibile che con mezza scuola allagata siamo stati avvisati alle 8.30”, afferma un papà, sostenuto anche dalla testimonianza di una mamma: “In questa scuola i problemi sono annosi e non sono mai stati risolti, nonostante anni di segnalazioni”.

