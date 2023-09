UE: ‘X è la piattaforma online con più disinformazione’

BRUXELLES, 26 SET – “X, l’ex Twitter, che non è più soggetto al codice, è la piattaforma con il maggior numero di post con informazione scorretta o disinformazione”. E “gli attori della disinformazione hanno significativamente più follower rispetto a quanto tendano ad avere le loro controparti di non disinformazione”.

Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea Vera Jourova, anticipando i contenuti del rapporto sulle principali piattaforme online in merito agli impegni sul codice di condotta contro la disinformazione. “Non sono stata felice quando Twitter ha abbandonato il codice di condotta”, ha anche segnalato Jourova.

Your browser does not support the video tag.

UE minaccia Elon Musk: ‘staremo attenti a quello che fai’

“Musk sa che non è esonerato dagli obblighi abbandonando il codice di condotta” (censura, ndr) per le piattaforme online. Ora “abbiamo la legge sui servizi digitali pienamente in vigore. La applicheremo, abbiamo una nostra unità molto ben attrezzata che monitorerà e supervisionerà ciò che stanno facendo le piattaforme” quindi “il mio messaggio per Twitter è che c’è sempre la dura legge della vita: staremo attenti a quello che stai facendo”.

Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea Vera Jourova in conferenza stampa dopo aver indicato X, l’ex Twitter, come la piattaforma dove avviene la maggior disinformazione online. (ANSA)