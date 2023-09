UE minaccia Elon Musk: ‘staremo attenti a quello che fai’

BRUXELLES, 26 SET – “Musk sa che non è esonerato dagli obblighi abbandonando il codice di condotta” (censura, ndr) per le piattaforme online. Ora “abbiamo la legge sui servizi digitali pienamente in vigore. La applicheremo, abbiamo una nostra unità molto ben attrezzata che monitorerà e supervisionerà ciò che stanno facendo le piattaforme” quindi “il mio messaggio per Twitter è che c’è sempre la dura legge della vita: staremo attenti a quello che stai facendo”.

Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea Vera Jourova in conferenza stampa dopo aver indicato X, l’ex Twitter, come la piattaforma dove avviene la maggior disinformazione online. (ANSA)

Elon Musk: “In che modo la maggior parte dei media tradizionali è passata da supereroi della libertà di parola a supercriminali della soppressione della parola?”

How did most of the legacy media go from superheroes of free speech to supervillains of speech suppression?

— Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2023