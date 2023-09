Lecce, malore al circolo tennis: muore avvocato di 59 anni

LECCE – Tragedia ieri mattina al circolo di Lecce dove l’avvocato, Cosimo Ruppi,di 59 anni, è morto mentre stava giocando a tennis. L’uomo si sarebbe sentito male in campo, durante una partita. Immediatamente soccorso da chi era presente, sono iniziate le manovre per tenerlo in vita, mentre un’ambulanza accorreva dal Vito Fazzi di lecce.

È arrivato in ospedale in condizioni disperate e non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’avvocato era socio del circolo e grande appassionato di questo sport. www.lagazzettadelmezzogiorno.it