Facebook, Meta rimuove 45mila contenuti con la scusa della ‘disinformazione’

Oltre 45mila contenuti sono stati rimossi da Facebook e 1.900 da Instagram poiché giudicati come argomenti di disinformazione “dannosa per la salute o di interferenza elettorale”.

Il dato italiano è il più alto tra i Paesi Ue, e nel caso di Facebook pari a quasi un terzo dei 140mila totali argomenti eliminati dal social e poco meno di un terzo per i 6.900 totali rimossi da Instagram. A rilevarlo il report pubblicato da Meta, in relazione al Codice di condotta Ue contro la disinformazione. tgcom24.mediaset.it