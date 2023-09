PIAZZA LIBERTA’, intervento dell’avv. Ines Buonora

EMERGENDER. Giù le mani dei bambini.

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Ines Buonora – avvocato, mediatrice familiare – estratto dalla puntata di sabato 23 settembre 2023.

Emergenza ideologica – “indottrinamento” dei minori per inculcare la teoria, l’ideologia, l’isteria gender: dalla carriera Alias alle operazioni di asportazione/mutilazione degli organi genitali per cambiare sesso.

In questa puntata parliamo dell’emergenza ideologica emergente perché di protezione e difesa dei bambini non se ne parla mai abbastanza.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

