Milano, straniero nudo lancia bottiglie in strada

Milano – Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 24 settembre, in zona Brera a Milano. Tra i tavolini dei locali di via San Carpoforo, tra via Mercato e via Madonnina, è piombato all’improvviso un uomo completamente nudo. L’uomo, di origine africana, senza dire una parola ha iniziato a scagliare lungo la via pedonale, molto affollata a quell’ora come tutta la zona, le bottiglie che raccoglieva dai tavoli, tra lo stupore e la preoccupazione dei clienti.

Molti cittadini si sono allontanati dalla zona per evitare di essere colpiti dai vetri e di incrociare l’uomo. Qualcuno, da distanza di sicurezza, ha anche ripreso la scena con il proprio telefonino: il video è finito sui social. Dove ha raccolto centinaia di condivisioni e commenti indignati. www.ilgiorno.it