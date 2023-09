Maestro di violino stroncato da un malore a 35 anni

Cuneo – Un malore improvviso, forse un aneurisma. È morto così Ivan Cavallo, 35 anni, maestro di violino, già insegnante negli istituti musicali di Busca e Dronero, attuale direttore artistico e professore di violino della scuola di musica «Note di Varaita» a Venasca.

La tragedia è avvenuta venerdì 22 settembre a metà pomeriggio, alla cartiera Smurfit Kappa (ex Burgo) di Verzuolo, dove lavorava come impiegato nel settore controllo di gestione. Immediati i soccorsi dei colleghi, poi l’intervento dell’équipe medica del «118» e il trasferimento in elicottero all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Vani i tentativi di rianimazione.

La salma è stata composta nelle camere mortuarie dell’ospedale Santa Croce di Cuneo. Lunedì è prevista l’autopsia, da stabilire la data dei funerali. Ivan Cavallo lascia la moglie Beatrice, il papà Pier Carlo, i fratelli Devid e Gianluca. (lastampa.it)