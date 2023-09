Arsenale da guerra in casa, pena ridotta per l’ex giudice De Benedictis

La Corte d’Appello di Lecce ha ridotto a 9 anni, 3 mesi e 25 giorni di reclusione la pena inflitta all’ex gip Giuseppe De Benedictis condannato in primo grado a 12 anni e 8 mesi per traffico e detenzione di armi ed esplosivi, anche da guerra, del relativo munizionamento, e di ricettazione. Riconosciute le attenuanti generiche con l’interdizione dai pubblici uffici che passa dall’essere perpetua a temporanea, ovvero per cinque anni.

Pena ridotta anche per l'imprenditore agricolo Antonio Tannoia nella cui masseria venne ritrovato l'arsenale riconducibile all'ex gip. Per lui la condanna è stata ridefinita a 8 anni, sette mesi e 20 giorni di reclusione contro i 12 anni e 8 mesi inflitti nel processo in abbreviato dal gup Laura Liguori. Disposta anche l'eliminazione delle pene accessorie.