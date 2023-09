Accoltellato dalla moglie, grave un 48enne

ROMA, 24 SET – Un uomo di 48 anni è stato trasportato in elicottero in ospedale a Roma dopo essere rimasto gravemente ferito con diverse coltellate: a sferrare i fendenti sarebbe stata la moglie al culmine di una violenta lite domestica sfociata poi in un’aggressione. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri tra Aprilia e Nettuno. Il 118 è intervenuto per soccorrere il ferito ed ha richiesto l’ausilio dell’eliambulanza, viste le serie condizioni dell’uomo che è stato trasportato al San Camillo. Oltre ai sanitari sono intervenuti anche i Carabinieri di Aprilia, che indagano su quanto accaduto. (ANSA)