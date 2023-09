Migranti, “da Berlino attacco alla nostra sovranità e sicurezza”

BRUXELLES – “Un attacco alla sicurezza e alla sovranità dell’Italia di una gravità inaudita, di cui Berlino deve assolutamente rendere conto a Roma ma anche a Bruxelles. Per questo presenterò quanto prima un’interrogazione alla Commissione europea. Vogliamo che venga fatta piena luce su questa vicenda che mi indigna ma, da membro della Commissione Libe al Parlamento Europeo, non mi stupisce affatto”.

Così in una nota l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi. “Se davvero la Germania sta finanziando le Ong che trasferiscono immigrati irregolari nel nostro Paese, allora significa che uno Stato fondatore dell’UE sta mettendo gravemente a rischio la sicurezza dell’Italia, dal momento che l’aumento dei migranti irregolari non crea solo il caos sociale, ma fa crescere anche il rischio potenziale di terrorismo in quel Paese”, conclude Ceccardi.ANSAS