Migranti, Germania: fondi anche alla comunità Sant’Egidio

“Grande stupore” esprimono fonti di Palazzo Chigi per la notizia riportata dall’Ansa secondo la quale “un portavoce del ministero degli Esteri della repubblica federale di Germania avrebbe annunciato un imminente finanziamento a delle Ong per un progetto di assistenza di migranti sul territorio italiano e un progetto di ‘salvataggi’ in mare”. La notizia è stata confermata da un portavoce del ministero degli Esteri tedesco e l’ong finanzata per i salvataggi in mare è la Sos Humanity.

La notizia dell’accordo ha trovato conferme anche da Sant’Egidio che però specifica di non essere coinvolta nell’aspetto del salvataggio in mare: “Nell’ambito di un rapporto che esiste da tanti anni con lo Stato tedesco – specificano fonti dell’associazione all’Ansa – è stato firmato un nuovo accordo che servirà a sostenere i nostri progetti di accoglienza e integrazione dei migranti già arrivati sul territorio italiano, non per il salvataggio in mare”. repubblica.it