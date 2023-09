Migranti, Bergoglio: ‘nessuna invasione, propaganda allarmista’

Il Papa parla dei “vari porti mediterranei” che “si sono chiusi. E due parole sono risuonate, alimentando le paure della gente: ‘invasione’ ed ‘emergenza’. Ma chi rischia la vita in mare non invade, cerca accoglienza, cerca vita”, ha sottolineato nel suo intervento agli Incontri del Mediterraneo.

“Quanto all’emergenza, il fenomeno migratorio non è tanto un’urgenza momentanea, sempre buona per far divampare propagande allarmiste, ma un dato di fatto dei nostri tempi, un processo che coinvolge attorno al Mediterraneo tre continenti e che va governato con sapiente lungimiranza: con una responsabilità europea”. ANSA

Lampedusa now. In 5 days, 15,550 African immigrants landed in Lampedusa. This night in 30 minutes more 20 boats arrived with 1200, 500 in Crotone and NGOs unloaded 800. Total 18,050! Now more landings are underway in Lampedusa. Isn't this an invasion? https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/f3DEfSWsM0

— RadioGenoa (@RadioGenoa) September 20, 2023