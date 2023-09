Schlein: ‘dopo un anno di Meloni l’Italia sta peggio’

L’Italia sta peggio, dopo un anno di governo Meloni. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in una intervista a ‘Fanpage’. “Il giudizio come leader del primo partito di opposizione rischia di essere scontato: è un giudizio negativo. Ma se chiediamo a un italiano o un’italiana se sta meglio di un anno fa la risposta la conosciamo tutti, purtroppo. Perché questo è stato un governo che per un anno ha mostrato il suo vero volto. Quello che colpisce i poveri, anziché contrastare la povertà. Quello che ha fatto un decreto sul lavoro che in realtà aumenta la precarietà”. (askanews)