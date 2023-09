Rand Paul: “Non lasciatevi ingannare da Zelensky”

Non lasciatevi ingannare da Zelenskyj, dice Rand Paul (senatore repubblicano del Kentucky), l’Ucraina è un paese corrotto: “Hanno annullato le elezioni…Hanno bandito i partiti politici, hanno invaso le chiese, hanno arrestato i preti, quindi no, non è una democrazia, è un regime corrotto.”

Do not be deceived by Zelensky, Rand Paul (@RandPaul) says, Ukraine is corrupt: "They’ve canceled the elections ..They banned the political parties, they’ve invaded churches, they’ve arrested priests, so no, it isn’t a democracy, it’s a corrupt regime."pic.twitter.com/EWUDsa4TKt

— Simon Ateba (@simonateba) September 21, 2023