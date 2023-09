Auto stracolma di merce sottratta a corrieri Amazon, due stranieri arrestati

La Polizia di Stato di Arezzo ha denunciato per ricettazione due cittadini stranieri trovati in possesso di 94 pacchi spediti da Amazon e sottratti ai corrieri incaricati delle consegne.

Erano circa le 22.30 di venerdì scorso, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle, durante il consueto pattugliamento dell’autosole, ha intercettato e fermato un’autovettura con targa italiana e a bordo due persone. I poliziotti, già solo osservando l’interno del veicolo, una capiente station wagon stracolma di scatole riportanti il famoso logo di Amazon trasportate sui sedili, hanno maturato il dubbio circa la provenienza del carico, decidendo, quindi, di approfondire il controllo.

Procedevano, quindi, alla perquisizione delle persone, due incensurati neanche trentenni, estendendola poi al veicolo, nel cui vano di carico rinvenivano molte altre scatole, sempre fregiate con il logo Amazon, risultate, tutte, sottratte ai corrieri, che le avrebbero dovuto recapitare agli acquirenti.

Data la varietà dei prodotti e l’elevato numero dei pacchetti trovati, gli investigatori hanno impiegato del tempo per ricostruirne gli spostamenti della merce, fino a inventariarla, stimandone un valore di oltre 70.000 euro.

Niente, infatti, era stato lasciato al caso nella scelta della merce da trafugare; i due, infatti avevano rubato soprattuto prodotti hi-tec di grande valore commerciale e facilmente piazzabili sul mercato nero, tra cui 19 telefoni cellulari, 39 tablet e 7 i notebook, tutti di altissima gamma. Sequestrata la merce e l’auto, i due stranieri venivano denunciati per ricettazione. Foto Polizia di Stato