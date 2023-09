Incidente sul lavoro nel Cuneese, dove un operaio di 68 anni, mentre si trovava su un gru per tagliare gli alberi, è morto dopo essere stato colpito da un tronco. Al momento nella zona non piove quindi sembra che l’incidente non possa essere collegato al maltempo. Sul luogo della tragedia è intervenuto un elicottero del 118 da Torino, ma i tentativi di rianimazione dei soccorsi si sono rivelati inutili. tgcom24.mediaset.it