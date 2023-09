Pistoia, malore in classe: 16enne in prognosi riservata

Pistoia, 19 settembre 2023 – Apprensione a Pistoia per un ragazzo di 16 anni che durante una lezione in laboratorio all’Istituto Pacinotti ha avuto un mancamento ed è caduto a terra. In un primo momento, la situazione del giovane non sembrava destare preoccupazione. E dopo essere svenuto e caduto a terra è stato portato all’ospedale San Jacopo in codice giallo per semplici accertamenti.

Poi però il ragazzo è stato trasportato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, per un peggioramento delle condizioni di salute. Al momento il giovane si trova infatti in prognosi riservata.

Il ragazzo è stato colpito dal malore mentre si trovava in classe intorno alle ore 11 di ieri, lunedì 18 settembre. Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza. www.lanazione.it