GB, a Birmingham scultura che celebra il velo islamico

Birmingham (GB) – è in lavorazione “la forza dell’hijab”, la prima scultura al mondo che celebra le donne che indossano il velo, strumento di oppressione per le donne islamiche che, in Iran e non solo, si sono battute fino alla morte per liberarsene.

Il simbolo di islamizzazione dilagante sarà installato il mese prossimo in un quartiere a larga maggioranza musulmana.

Birmingham (GB) : "la force du hijab", première sculpture au monde célébrant les femmes portant le foulard islamique, sera installée le mois prochain au sein d'un quartier à forte majorité musulmane pic.twitter.com/ItSNExCWjK — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) September 19, 2023