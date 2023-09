Biden: “mi ricandido perché in gioco c’è la democrazia”

NEW YORK, 18 SET – “Corro perché in gioco c’è la democrazia. La democrazia nel 2024 è di nuovo al voto e non c’è dubbio che Donald Trump e i repubblicani Maga sono determinati a distruggere la democrazia americana. Io difenderò sempre, proteggerò e combatterò per la democrazia”. Lo ha detto il presidente Joe Biden nel corso di un evento di raccolta fondi a New York a Broadway.

Leggi anche

► Corte Usa: “La Casa Bianca (Biden) violò la libertà di parola sulla pandemia, anche con con messaggi intimidatori e minacce, per “costringere le società di social media a rimuovere o ridurre, anche attraverso l’alterazione dei loro algoritmi, i contenuti pubblicati sui social”

Your browser does not support the video tag.

“Molti sembrano concentrati sulla mia età. Ma io ho saputo cosa fare” quando il Covid ha colpito, quando l’Ucraina è stata attaccata e quando la democrazia era in gioco, ha aggiunto. Il presidente Usa ha sottolineato che non sarà mai dalla parte di “dittatori come Putin. Forse Trump e i sui amici Maga possono inchinarsi a Putin, io non lo farò. Dobbiamo salvare la democrazia americana. Non sono mai stato così ottimista sul futuro di questo Paese negli 800 anni che l’ho servito”, ha detto fra le risa del pubblico. (ANSA).