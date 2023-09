Migranti, Crosetto: “A Lampedusa si è parlato di combattere i trafficanti”

“Ieri, durante la visita della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Lampedusa, su invito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “è successa una cosa rivoluzionaria, per la prima volta (???) si è parlato di voler combattere gli scafisti e trafficanti di uomini e di non far decidere a loro le persone che devono arrivare in Europa, quindi di intervenire per fermare una immigrazione incontrollata”.

Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista ieri al Tg1 delle 20. “Per la prima volta l’Europa ha cambiato la linea e io mi auguro che da questo punto si passi all’Africa, facendo strutture per tutte queste persone che si fermano prima di partire, strutture dove possono in qualche modo formarsi, dove si possa capire chi ha diritto e chi non lo ha”, ha continuato Crosetto.

Il ministro ha quindi aggiunto: “Strutture dove si è accolti in modo civile senza dover affrontare mari in tempesta, magari, e dall’altra parte, in Italia gestire quelli che sono arrivati, vedendo chi ha diritto e chi non ha diritto ed espellendo quelli che non ce l’hanno, costruendo le strutture quando non ci sono, perchè non si possono trattare le persone abbandonandole, lasciandole andare nelle periferie delle città”. www.agenzianova.com