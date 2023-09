Udine, egiziano accoltellato da “mediatore culturale” albanese

Accoltellamento ieri a Udine dove un giovane egiziano di 19 anni è stato colpito all’addome da un coetaneo albanese alla stazione degli autobus. Tutto è avvenuto ieri intorno alle 18 e la vittima è stata trasportata all’ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in condizioni critiche. Secondo la ricostruzione il presunto aggressore è un cittadino albanese di 19 anni, mediatore culturale, che è stato denunciato per tentato omicidio.

I due giovani si sono affrontati per ragioni ancora sconosciute presso la banchina dei bus all’interno della stazione delle corriere. La situazione è rapidamente degenerata, culminando nell’accoltellamento che ha lasciato il giovane egiziano gravemente ferito, riverso a terra e sanguinante.

Fortunatamente, i presenti sono intervenuti prontamente, chiamando immediatamente i soccorsi. Inizialmente, sono giunti sul luogo gli addetti dell’autostazione e la guardia di Corpo vigili notturni, che stava effettuando una ronda nell’area. Poco dopo, le forze dell’ordine e un’ambulanza hanno raggiunto la scena dell’incidente, fornendo assistenza medica all’egiziano ferito prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Udine.

Nella notte tra sabato 16 e domenica 17, i carabinieri della Compagnia di Udine hanno individuato il giovane albanese di 19 anni in possesso ancora del coltello utilizzato nell'aggressione. Le autorità locali stanno attualmente lavorando per stabilire le circostanze esatte che hanno portato all'aggressione.