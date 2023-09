Milano, anziana aggredita e rapinata al bancomat da extracomunitari

Milano – Non ha fatto in tempo a ritirare i soldi allo sportello la donna che nella mattinata di giovedì è stata rapinata da due uomini in viale Certosa. Si trovava all’interno della cabina del bancomat intenta a prelevare denaro quando ha sentito bussare alla porta vetri. La 76enne ha aperto ai due sconosciuti che, subito, l’hanno aggredita.

Sono stati descritti come stranieri, extracomunitari, i due uomini che hanno puntato l’anziana al bancomat. Secondo quanto riferito dagli agenti, i malviventi avrebbero spinto la donna in un angolo per ritirare la somma di denaro che lo sportello aveva appena emesso, impedendole di prenderli per prima. 720 euro il bottino.

L’aggressione è avvenuta alle 11,30 di giovedì, in pieno giorno. Una volta ritirati i soldi i due uomini sono scappati in direzione viale Monte Ceneri. A intervenire gli agenti di polizia. www.milanotoday.it