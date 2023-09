Covid, UE: approvazione accelerata per “vaccino” Moderna aggiornato

La Commissione europea ha autorizzato l’immissione in commercio del vaccino Spikevax XBB.1.5 di Moderna, adattato alle nuove varianti di Covid in circolazione.

Ieri l’Agenzia Ue del farmaco aveva terminato la sua valutazione, dando parere positivo.

La Commissione ha utilizzato la procedura di autorizzazione accelerata in modo che il vaccino sia disponibile per la campagna vaccinale anti-Covid autunno-inverno. ANSA