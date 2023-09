Malore improvviso, muore bimba di 5 mesi

Dramma a Premana, in provincia di Lecco. Una neonata di cinque mesi è morta, in seguito a un malore improvviso. I genitori hanno fatto scattare l’allarme in mattinata, quando si sono resi conto che la piccola non rispondeva ai loro stimoli.

A Premana, piccolo centro dell’Alta Valvarrone, è intervenuto con la massima urgenza anche l’elisoccorso del 118 con il quale la neonata è stata portata in ospedale per cercare di salvarla.

Purtroppo però non c’è stato nulla da fare: vane le manovre di rianimazione e tutti i tentativi di tenerla in vita. Saranno eventualmente gli esami autoptici o un preliminare d’inchiesta a cercare di fare piena luce sulle cause del decesso.

Al momento le cause del decesso della bambina sono in corso di accertamento. Il magistrato dovrà stabilire se disporre l’autopsia per ricostruire cosa abbia portato alla decesso della piccola. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, tra le ipotesi prese in considerazione ci sarebbe anche la Sindrome della morte improvvisa del lattante (Sudden Infant Death Syndrome – Sids) nota anche come “morte in culla”. www.leggo.it