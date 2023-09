Traffico di droga e prostituzione: 24 arresti

Quasi 200 carabinieri si sono mobilitati all’alba di mercoledì per arrestare 24 persone. Si tratta di un’operazione contro il traffico internazionale di droga e e contro lo sfruttamento della prostituzione, coordinata dai militari del Comando provinciale di Milano. L’ordinanza d’arresto è stata emessa dal gip del tribunale di Milano, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia in stretta collaborazione con la procura della Repubblica di Monza.

Nello specifico nell’ordinanza si parla dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, rapina ed estorsione. La fitta rete di narcotraffico smantellata era radicata nel milanese ma era in collegamento costante con l’Albania. Secondo le accuse, gli arrestati alimentavano lo spaccio di droga in territorio italiano e svizzero.

Gli arresti sono stati eseguiti nelle province di Milano, Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza Brianza, Piacenza, Savona, Torino e Varese, Brescia e Cosenza. Sono state effettuate anche 40 perquisizioni per sequestrare i proventi dell’attività di spaccio. Un giro d’affari che si ipotizza fosse milionario.

