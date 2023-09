Migranti, Salvini: ‘sbarchi sono atto di guerra pianificato’

Quello che ha fatto arrivare le migliaia di migranti “è un sistema criminale organizzato, si risponde con ogni mezzo, nessuno escluso. Non si può escludere alcun intervento, in Italia e non solo”. Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Stampa estera, spiegando che in Cdm “porterò mie proposte operative.”

“Sono organizzazioni malavitose, a la guerre comme a la guerre. 120 barchini non sono episodi spontanei, è organizzato, è un atto di guerra. È qualcosa di organizzato per mettere in difficoltà un governo scomodo.Non sono complottista, ma vedo una regia”. Un flusso che “devi interrompere a monte, non a valle”. ADNKRONOS

(ANSA) – “Quello che sta succedendo a Lampedusa e a Strasburgo oggi è solo il fallimento dell’Europa e dell’accordo con i socialisti. Gli sbarchi sono il simbolo di un’Europa che non c’è, è lontana distratta e complice e lascia i singoli paesi ad affrontare i problemi”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato dalla stampa estera a Roma.

Il commento di Giorgia Meloni

(askanews) – L’unico modo per risolvere il problema dei migranti è “fermarli prima che arrivino”. Lo ha detto Giorgia Meloni parlando a ‘5 minuti’, in onda stasera su Rai1. La presidente del Consiglio chiarisce che si aspettava la decisione della Germania. “In parte sì. Noi abbiamo qualche tempo fa comunicato ai nostri partner europei che non potevamo più riaccogliere automaticamente i cosiddetti dublinanti, gli irregolari che arrivano e poi passano nelle altre nazioni mentre loro non ci davano una mano a difendere i confini esterni”.”Ma la questione dei ricollocamenti – ha aggiunto – è secondaria, pochissimi ricollocati in questi mesi E’ un po’ una coperta di Linus, l’unico modo di risolverla per tutti è fermarli prima che arrivino in Italia”.